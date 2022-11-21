Черкесск, 21 ноября, 2022, 17:01 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии готовят к отправке в зону спецоперации очередную партию гуманитарного груза. Для военнослужащих закуплены сотни комплектов теплой одежды и обуви. Помимо этого, комплектуется груз с техникой и оборудованием, в том числе тепловизорами, рациями, генераторами. Об этом 21 ноября сообщил глава республики Рашид Темрезов.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM На народные деньги закупаются тепловизоры, хорошие летательные аппараты, бронежилеты, боевая медицина

«Помимо уже выданных комплектов и снаряжения, оперштабом еще приобретены сотни комплектов зимней одежды и утепленной обуви, продолжаем формировать очередную партию тепловизоров, раций, квадракоптеров, генераторов», — написал Темрезов в своем телеграм-канале.

Кроме того, по поручению главы Карачаево-Черкесии будет установлено взаимодействие с военными госпиталями, где находятся на лечении получившие ранения в ходе выполнения боевых задач военнослужащие из республики. Им также будут оказаны необходимая помощь и поддержка.