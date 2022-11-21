Минобороны Польши заявило, что не нуждается в участии в единой европейской ПВО

Варшава, , 17:10 — REGNUM Участвовать в проекте создания общеевропейской системы противовоздушной обороны (ПВО) Польша не планирует, сообщил 21 ноября журналистам представитель минобороны республики Михал Марчиняк.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

Комментируя инициативу Германии по созданию European Sky Shield (единой для стран ЕС системы ПВО), польский полковник заявил, что его страна «не нуждаются в участии в инициативах такого рода». Для польских вооружённых сил это было бы шагом назад «на несколько лет», сказал военный.

Он напомнил о ведущемся в Польше строительстве «интегрированной системы ПВО/ПРО». Таким образом, польская сторона ничего не выигрывает от участия в таком проекте, добавил Марчиняк. Выиграют страны, у которых плохо развита сфера.

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