Варшава, 21 ноября 2022, 17:10 — REGNUM Участвовать в проекте создания общеевропейской системы противовоздушной обороны (ПВО) Польша не планирует, сообщил 21 ноября журналистам представитель минобороны республики Михал Марчиняк.
Комментируя инициативу Германии по созданию European Sky Shield (единой для стран ЕС системы ПВО), польский полковник заявил, что его страна «не нуждаются в участии в инициативах такого рода». Для польских вооружённых сил это было бы шагом назад «на несколько лет», сказал военный.
Он напомнил о ведущемся в Польше строительстве «интегрированной системы ПВО/ПРО». Таким образом, польская сторона ничего не выигрывает от участия в таком проекте, добавил Марчиняк. Выиграют страны, у которых плохо развита сфера.
Читайте ранее в этом сюжете: Польша настойчиво требует «причитающиеся средства» от Евросоюза