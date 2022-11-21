Варшава, 21 ноября, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Участвовать в проекте создания общеевропейской системы противовоздушной обороны (ПВО) Польша не планирует, сообщил 21 ноября журналистам представитель минобороны республики Михал Марчиняк.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Комментируя инициативу Германии по созданию European Sky Shield (единой для стран ЕС системы ПВО), польский полковник заявил, что его страна «не нуждается в участии в инициативах такого рода». Для польских вооружённых сил это было бы шагом назад «на несколько лет», сказал военный.

Он напомнил о ведущемся в Польше строительстве «интегрированной системы ПВО/ПРО». Таким образом, польская сторона ничего не выигрывает от участия в таком проекте, добавил Марчиняк. Выиграют страны, у которых плохо развита сфера.