В Костроме пассажироперевозчиков штрафуют по новой схеме

Кострома, , 19:04 — REGNUM За октябрь 2022 года перевозчиков, обслуживающих маршруты общественного транспорта в Костроме, оштрафовали на 2,7 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сотрудник управления городского пассажирского транспорта города Алексей Губанов.

Автобус в Костроме © Наталья Диева

При этом 2,6 млн рублей организации заплатят за неисполнение рейсов, 69 тысяч рублей — за неработающие валидаторы и грязь в салонах. По сравнению с сентябрём общая сумма штрафов увеличилась на 23% — в этом месяце общая сумма финансовых наказаний составила 2,2 млн рублей.

«Наибольшее количество нарушений по неисполненным рейсам выявлено на маршрутах № 13, 57 и 94. Ситуации с неработающими валидаторами для безналичной оплаты проезда были часты на маршрутах № 15,23,42,49,57,94. При этом в большинстве случаев терминалы, как и раньше, отключают сами водители», — сказал Губанов.

Напомним, с 1 октября 2022 года костромских перевозчиков стали штрафовать по новой схеме — не только за неисполнение рейсов, но и за невыход на линию в вечернее время, грязь в салонах, сломанные валидаторы. Каждая такая ошибка стоит владельцу автобуса 1000 рублей. Сейчас в Костроме действует 37 автобусных и троллейбусных маршрутов, в основном по договорам с администрацией их обслуживают частники.

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