Кострома, 21 ноября 2022, 19:04 — REGNUM За октябрь 2022 года перевозчиков, обслуживающих маршруты общественного транспорта в Костроме, оштрафовали на 2,7 млн рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил сотрудник управления городского пассажирского транспорта города Алексей Губанов.
При этом 2,6 млн рублей организации заплатят за неисполнение рейсов, 69 тысяч рублей — за неработающие валидаторы и грязь в салонах. По сравнению с сентябрём общая сумма штрафов увеличилась на 23% — в этом месяце общая сумма финансовых наказаний составила 2,2 млн рублей.
Напомним, с 1 октября 2022 года костромских перевозчиков стали штрафовать по новой схеме — не только за неисполнение рейсов, но и за невыход на линию в вечернее время, грязь в салонах, сломанные валидаторы. Каждая такая ошибка стоит владельцу автобуса 1000 рублей. Сейчас в Костроме действует 37 автобусных и троллейбусных маршрутов, в основном по договорам с администрацией их обслуживают частники.
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