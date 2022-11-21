Европа сама себя загнала в угол антироссийскими санкциями — эксперт

Новокузнецк, Кемеровская область, , 17:13 — REGNUM Всё, что сейчас происходит — это жест отчаяния лидеров ЕС, Франции и Германии. Такое мнение высказал политолог из Новокузнецка Андрей Полухин, комментируя новость о том, что Евросоюз поддержал инициативу создания новых транспортных коридоров в Среднюю Азию в обход России.

Россия и Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

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«После того как не получилось принудить Россию к миру на крайне невыгодных для неё условиях, ЕС в конце прошлой недели от злости решил заморозить российские активы на 68 миллиардов евро. Европа сама себя загнала в угол антироссийскими санкциями, поразительной слепотой к фашизму и безумным стремлением отрицать право разделённого русского народа на единство. Чтобы хоть как-то решить проблему отсутствия дешёвых энергоресурсов, европейские «политические карлики» вспомнили своё великое колониальное прошлое. Хотя, по свидетельству Киссинджера, французская армия годится лишь для организации военных переворотов в других странах и не более. Но у Парижа есть ядерная бомба, память о славном прошлом и он чего-то ещё себе мнит, — отметил эксперт. — На днях Макрон предложил «реконкисту» для продвижения французского языка в Африке. Он заявил, что у него есть проект по «отвоеванию» французского языка в Магрибе и странах Африки к югу от Сахары. У него французский там «является истинным универсальным языком африканского континента», а «Франкофония — это язык панафриканизма». Понятно, что тут дело не в языковой экспансии. Теперь Боррель поддержал строительство транспортных коридоров в Среднюю Азию в обход России. В устах европейцев — это программа китайского «Нового шёлкового пути» только теперь с западной оконечности евразийского материка. Цели те же. Им нужен гарантированный доступ к дешёвым местным энергетическим ресурсам. Это всё, ещё раз повторюсь, попытки запустить неоколониальные проекты в пользу лидеров ЕС, Франции и Германии. Однако их запуск вызывает большие сомнения, особенно в Средней Азии, которая является задним двором той же России. В мире стало тесно, и весьма вероятно Франции и Германии может не найтись места на этом празднике жизни».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, западные страны вводят антироссийские санкции для давления на Москву, и они не направлены на какую-либо другую страну.