Москва, 21 ноября, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Завтра, 22 ноября, Госдума обсудит заявление в связи с расстрелом националистами Киева российских военнопленных. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») по итогам заседания Совета Думы.

Госдума

«Госдума завтра рассмотрит заявление в связи с расстрелом [киевскими] националистами российских военнопленных. Вносится двумя комитетами — по обороне и по международным делам», — сообщил Жуков.

Видеоролик, на котором киевские боевики расстреливают лежащих на земле российских военных, сдавшихся в плен, появился в интернете. Видео СПЧ отправил в управление верховного комиссара ООН по правам человека, ОБСЕ, Совет Европы, Amnesty International, Международный комитет Красного Креста и другие организации.

МИД России потребовал от международных организаций осудить расстрел российских военнопленных и провести его тщательное расследование.

Все видели свидетельства расстрела киевскими нацистами российских военнослужащих — лежачих, без оружия, так ведут себя фашисты, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Он настаивает на трибунале для суда над Зеленским.