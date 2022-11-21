В Болгарии по подозрению в крупной краже задержаны выходцы из б. УССР

София, , 16:49 — REGNUM Полиция города Бургас на юго-востоке Болгарии задержала двух выходцев из бывшей УССР по подозрению в крупном хищении частной собственности. Об этом 21 ноября сообщает софийская информационная служба News. bg.

Арест U.S. Department of Defense

По предварительным данным, граждане, один из которых имеет в Болгарии официальный статус беженца, обвиняются в том, что несколько дней назад они украли из дома известного в регионе бизнесмена деньги и золотые украшения на общую сумму в 120 тыс. левов ($61 тыс.).

Ведется следствие.

Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до семи лет лишения свободы.