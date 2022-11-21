В Болгарии задержали подозреваемых в краже у бизнесмена $61 тыс.
В Болгарии по подозрению в крупной краже задержаны выходцы из б. УССР
София, 21 ноября, 2022, 16:49 — ИА Регнум. Полиция города Бургас на юго-востоке Болгарии задержала двух выходцев из бывшей УССР по подозрению в крупном хищении частной собственности. Об этом 21 ноября сообщает софийская информационная служба News. bg.
U.S. Department of Defense
Арест
По предварительным данным, граждане, один из которых имеет в Болгарии официальный статус беженца, обвиняются в том, что несколько дней назад они украли из дома известного в регионе бизнесмена деньги и золотые украшения на общую сумму в 120 тыс. левов ($61 тыс.).
Ведется следствие.
Если вина подозреваемых будет доказана, им грозит до семи лет лишения свободы.