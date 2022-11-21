Москва, , 16:45 — REGNUM Завтра, 22 ноября, в Госдуме выступит президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 ноября, об этом сообщил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия») по итогам заседания Совета Думы.

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«Завтра перед депутатами Госдумы выступит президент Кубы Мигель Марио Диас-Канель Бермудес», — сказал Жуков.

Президент России Владимир Путин и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес примут 22 ноября участие в церемонии открытия в Москве памятника Фиделю Кастро, сообщает пресс-служба Кремля.