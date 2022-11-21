Брюссель, 21 ноября, 2022, 16:51 — ИА Регнум. Ошибку допустил генсек НАТО Йенс Столтенберг в своей речи на парламентской ассамблее альянса 21 ноября, призвав «не поддерживать» Киев.

Policy Networks Йенс Столтенберг

Произнося речь, Столтенберг заявил, что «никто не должен поддерживать» Киев — и тут же поправился: »… то есть, простите, Россию в её агрессии» против территории б. УССР. Он пояснил, демонстрация такой позиции подаст Китаю «чёткий сигнал» со стороны НАТО.

Затем генсек НАТО добавил, что военную помощь ВСУ нужно наращивать, посетовав на то, что альянс недостаточно помогал Киеву до начала спецоперации ВС РФ на территории б. УССР.