В Болгарии задержан чиновник по обвинению в незаконном вывозе древесины

София, , 16:42 — REGNUM Глава муниципалитета Конарско на юго-западе Болгарии Ахмед Ахмед задержан по обвинению в незаконном вывозе древесины. Об этом 21 ноября сообщает БНР.

Древесина ccharmon

Согласно официальной информации, Ахмед, находясь за рулем грузового автомобиля, пытался вывезти строительный лес хвойных пород с принадлежащего ему нелегального участка лесоповала. Установлено, что у грузовика отсутствовал транспортный талон, а перевозимый материал был без контрольной марки лесхоза.

Ранее семейная компания мэра закупила несколько лесных участков на аукционе и заключила контракты на вырубку сосен. В настоящее время прокуратура проводит расследование.

Напомним, в течение последних нескольких месяцев цены на древесину в Болгарии выросли в четыре раза. Это связано с переходом сотен тысяч домашних хозяйств на альтернативное отопление из-за подорожания энергоносителей.