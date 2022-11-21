Премьер-министр Ливана заявил, что Всемирная продовольственная организация выделит стране $5,4 млрд

Рим, , 17:15 — REGNUM Всемирная продовольственная организация WFP в течение следующих трех лет выделит $5,4 млрд на помощь Ливану, где миллионы людей живут в бедности из-за продовольственного кризиса, сообщает 21 ноября Reuters со ссылкой на премьер-министра Наджиба Микати.

Флаг Ливана

Половина выделенных денег пойдет на нужды ливанцев, а другая половина — сирийских беженцев, количество которых в Ливане достигает миллиона. При этом министр отметил, что ранее 70% помощи направлялось сирийским беженцам и только 30% — ливанцам.

Ранее представитель WFP в Ливане Абдалла Альвардат сообщил, что агентство ООН предоставит денежную помощь миллиону беженцев и миллиону ливанцев.

Напомним, Всемирный банк заявил, что Ливан охвачен одним из худших с 1850 года кризисом, спровоцированным десятилетиями коррупции и экономической бесхозяйственности.

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