Белгород, 21 ноября 2022, 16:42 — REGNUM Новый посёлок для жителей приграничных районов, пострадавших от обстрелов ВСУ, может появиться в Белгородской области. Об этом на пресс-конференции 21 ноября заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Глава региона ответил на вопрос о жилищных сертификатах для белгородцев, вынужденно покинувших свои дома из-за регулярных обстрелов.
Как сообщало ИА REGNUM, жителей приграничных Журавлёвки, Нехотеевки, Середы и других сёл отселили в гостиницы и санатории ещё летом 2022 года. В связи с постоянными обстрелами строители не могут приступить к восстановительным работам.