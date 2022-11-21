Белгород, 21 ноября, 2022, 16:42 — ИА Регнум. Новый посёлок для жителей приграничных районов, пострадавших от обстрелов ВСУ, может появиться в Белгородской области. Об этом на пресс-конференции 21 ноября заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Повреждения после обстрела

Глава региона ответил на вопрос о жилищных сертификатах для белгородцев, вынужденно покинувших свои дома из-за регулярных обстрелов.

«Базовое уточнение — у нас нет эвакуации. Жилищные сертификаты рассматриваются как одна из многих форм поддержки жителей тех 15 населённых пунктов, где объявлен режим ЧС. Там, куда мы не можем войти, ставим вопрос или строительства нового посёлка на 1000 домов, или получения жилищных сертификатов для строительства на территории Белгородской области», — уточнил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей приграничных Журавлёвки, Нехотеевки, Середы и других сёл отселили в гостиницы и санатории ещё летом 2022 года. В связи с постоянными обстрелами строители не могут приступить к восстановительным работам.