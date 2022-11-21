В Болгарии из-за разрыва нефтепровода в реку вылилось 10 тонн нефти

София, , 16:37 — REGNUM В результате масштабной аварии на одном из крупнейших нефтепроводов в районе Велико-Тырново на севере Болгарии в протекающую неподалёку реку вылилось не менее 10 тонн нефти. Об этом 21 ноября сообщает БНР.

Нефть Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По предварительным данным, инцидент произошел 20 ноября на территории нефтеперерабатывающего завода Павликени.

Как отметили представители местного отделения министерства экологии Болгарии, окружающей среде региона нанесен существенный ущерб.

На месте происшествия работают спасательные бригады.