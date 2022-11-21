Калуга, 21 ноября, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Авария с пострадавшими произошла на 406 километре федеральной трассы А-108 в Калужской области 21 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по региону.

Главное управление МЧС России по Калужской области На месте происшествия

Автомобиль Volkswagen Polo столкнулся с полицейским автомобилем «Нива». По словам водителя Volkswagen, он начал обгон через сплошную линию в нарушение Правил дорожного движения и на встречной полосе столкнулся с «Нивой». От сильного удара полицейский автомобиль вылетел в кювет и упал на бок. Иномарка после столкновения опрокинулась на крышу.

По информации правоохранителей, в аварии пострадали несовершеннолетние пассажиры иномарки семи и 14 лет, а также тяжело ранены два сотрудника полиции. Пострадавших госпитализировали. Водитель иномарки серьёзных травм не получил.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на трассе в районе Севастополя грузовой тягач столкнулся с патрульным автомобилем. Тяжёлые травмы получили двое полицейских, они госпитализированы.