В Ростове-на-Дону установлен новый температурный рекорд

Ростов-на-Дону, , 16:32 — REGNUM В Ростове-на-Дону обновлён температурный рекорд почти вековой давности. Так, днём 21 ноября столбики уличных термометров поднялись до +17 градусов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Велосипедист (осень) Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

Как следует из информации, опубликованных на сайте rostovmeteo.ru, самым тёплым днём 21 ноября был в 1923 году, когда температура воздуха достигала +16,3 градусов. Самым холодный день 21 ноября зафиксирован в 1919 году (-18,5 градуса).

Тёплую погоду синоптики прогнозируют до 23 ноября. Затем температура воздуха в Ростовской области будет постепенно снижаться.