В Ростове-на-Дону побит температурный рекорд 1923 года
В Ростове-на-Дону установлен новый температурный рекорд
Ростов-на-Дону, 21 ноября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону обновлён температурный рекорд почти вековой давности. Так, днём 21 ноября столбики уличных термометров поднялись до +17 градусов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Анна Рыжкова ИА REGNUM
Велосипедист (осень)
Как следует из информации, опубликованной на сайте rostovmeteo.ru, самым тёплым днём 21 ноября был в 1923 году, когда температура воздуха достигала +16,3 градуса. Самым холодный день 21 ноября зафиксирован в 1919 году (-18,5 градуса).
Тёплую погоду синоптики прогнозируют до 23 ноября. Затем температура воздуха в Ростовской области будет постепенно снижаться.