Ростов-на-Дону, 21 ноября, 2022, 16:32 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону обновлён температурный рекорд почти вековой давности. Так, днём 21 ноября столбики уличных термометров поднялись до +17 градусов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Велосипедист (осень)

Как следует из информации, опубликованной на сайте rostovmeteo.ru, самым тёплым днём 21 ноября был в 1923 году, когда температура воздуха достигала +16,3 градуса. Самым холодный день 21 ноября зафиксирован в 1919 году (-18,5 градуса).

Тёплую погоду синоптики прогнозируют до 23 ноября. Затем температура воздуха в Ростовской области будет постепенно снижаться.