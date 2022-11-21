Напавший на полицейского в Грозном 19-летний бандит боролся за веру

Грозный, , 16:31 — REGNUM В Чечне установлена личность бандита, напавшего с ножом на сотрудника полиции. Им оказался 19-летний Мовсар Закриев, пишет Telegram-канал Baza. За день до совершения преступления он оставил запись в одном из телеграм-каналов, в которой объяснил, что собирается вести «священную войну» против вероотступников.

Нож в руках преступника publicdomainpictures.net

Для ведения борьбы он подготовился, купив охотничий нож. Подкараулив сотрудника ГИБДД младшего лейтенанта Джабраила Джамалова возле мечети на улице Назарбаева, злоумышленник напал на него и нанес смертельные ранения. После этого, выхватив табельный пистолет, пытался скрыться, однако путь ему преградили коллеги полицейского. Бандит выстрелил в них, но не попал.

Остановили бандита двое сотрудников УФСИН и Росгвардии, которые ехали мимо. Один из них в оставленной машине ГИБДД обнаружил автомат и застрелил злоумышленника.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудника правоохранительного органа, совершенного 21 ноября в городе Грозном.

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