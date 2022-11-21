Грозный, 21 ноября 2022, 16:31 — REGNUM В Чечне установлена личность бандита, напавшего с ножом на сотрудника полиции. Им оказался 19-летний Мовсар Закриев, пишет Telegram-канал Baza. За день до совершения преступления он оставил запись в одном из телеграм-каналов, в которой объяснил, что собирается вести «священную войну» против вероотступников.
Для ведения борьбы он подготовился, купив охотничий нож. Подкараулив сотрудника ГИБДД младшего лейтенанта Джабраила Джамалова возле мечети на улице Назарбаева, злоумышленник напал на него и нанес смертельные ранения. После этого, выхватив табельный пистолет, пытался скрыться, однако путь ему преградили коллеги полицейского. Бандит выстрелил в них, но не попал.
Остановили бандита двое сотрудников УФСИН и Росгвардии, которые ехали мимо. Один из них в оставленной машине ГИБДД обнаружил автомат и застрелил злоумышленника.
Как сообщало ИА REGNUM, в Чечне возбудили уголовное дело по факту нападения на сотрудника правоохранительного органа, совершенного 21 ноября в городе Грозном.
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