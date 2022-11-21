В Херсонской области у учительницы-нацистки изъяли гранатомёт
В Херсонской области у педагога с нацистскими взглядами нашли гранатомёт
Геническ, Херсонская область,
21 ноября 2022, 16:30 — REGNUM Гранатомёт изъяли силовики в домовладении жительницы Генического района Херсонской области, сообщили 21 ноября в пресс-службе ГУ МВД по Херсонской области.
Женщина 1970 года рождения работала педагогом в учебном заведении. По данным правоохранителей, она пропагандировала школьникам нацистские взгляды, идеологию бандеровщины.
В ходе отработке информации полицейские провели досмотр в её домовладении и нашли бандеровский флаг, РПГ-26 с выстрелом, РГН и УДЗ. Сама женщина выехала на подконтрольную киевскому режиму территорию и вступила в ряды ВСУ, уточнили в полиции. Проводится проверка.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.