Геническ, Херсонская область, 21 ноября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Гранатомёт изъяли силовики в домовладении жительницы Генического района Херсонской области, сообщили 21 ноября в пресс-службе ГУ МВД по Херсонской области.

Мвд.рф Полиция

Женщина 1970 года рождения работала педагогом в учебном заведении. По данным правоохранителей, она пропагандировала школьникам нацистские взгляды, идеологию бандеровщины.

В ходе отработке информации полицейские провели досмотр в её домовладении и нашли бандеровский флаг, РПГ-26 с выстрелом, РГН и УДЗ. Сама женщина выехала на подконтрольную киевскому режиму территорию и вступила в ряды ВСУ, уточнили в полиции. Проводится проверка.