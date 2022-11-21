Из столицы Коми в зону СВО отправили продукты питания и теплые вещи

Сыктывкар, , 16:28 — REGNUM Сыктывкарский пивзавод направил в зону спецоперации партию гуманитарного груза. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Республики Коми.

Освобожденные территории СВО Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«В восьмитонной фуре — продукты питания, тёплые вещи, бельё, аккумуляторы, антисептики, спецоборудование для военных», — сообщили в правительстве.

Отметим, что Сыктывкарский пивзавод ранее отправлял парию гуманитарного груза для военных. Третью машину с необходимым для бойцов руководство предприятия намерено отправить до конца 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Коми увеличило единовременную денежную выплату призванным по мобилизации и добровольцам до 150 тысяч рублей.

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