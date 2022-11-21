Сыктывкарский пивзавод отправил в зону спецоперации гуманитарный груз
Из столицы Коми в зону СВО отправили продукты питания и теплые вещи
Сыктывкар,
21 ноября 2022, 16:28 — REGNUM Сыктывкарский пивзавод направил в зону спецоперации партию гуманитарного груза. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Республики Коми.
Освобожденные территории СВО
Иван Шилов (с) ИА REGNUM
«В восьмитонной фуре — продукты питания, тёплые вещи, бельё, аккумуляторы, антисептики, спецоборудование для военных», — сообщили в правительстве.
Отметим, что Сыктывкарский пивзавод ранее отправлял парию гуманитарного груза для военных. Третью машину с необходимым для бойцов руководство предприятия намерено отправить до конца 2022 года.
Как сообщало ИА REGNUM, правительство Коми увеличило единовременную денежную выплату призванным по мобилизации и добровольцам до 150 тысяч рублей.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.