Вашингтон, 21 ноября, 2022, 16:35 — ИА Регнум. Американский предприниматель Робет Айгер менее чем через год после ухода в отставку вернется на пост генерального директора компании Walt Disney, которая пытается привлечь инвесторов и пользователей на свой онлайн кино-сервис, сообщает 21 ноября Reuters.

Walt Disney Television Роберт Айгер

Айгер сменит Боба Чапека, который занял пост генерального директора Disney в феврале 2020 года, как раз когда разразилась пандемия COVID-19 и по всему миру начали закрываться парки развлечений.

Отметим, что акции Disney 21 ноября выросли на 8,2% до $99,30 на предрыночных торгах в США. Одновременно акции компании, котирующиеся на бирже во Франкфурте, подскочили на 9,6% и были настроены на лучший показатель за почти два года.

Комментируя возвращение Айгера, аналитик из Markets.com Нил Уилсон отметил, что, возможно, компании требуется «старая рука на руле», поскольку она тратит миллиарды долларов на конкуренцию с Netflix и пытается восстановить цену своих акций.

Как сообщало ИА REGNUM, Айгер присоединился к Walt Disney в 1996 году, когда он ещё был президентом Capital City/ABC — крупной американской медиа-компании. Детище Уолта Диснея приобрело её вместе со всеми активами, а «Боб» продолжил занимать свой пост до 1999 года. За следующие шесть лет он значительно продвинулся по карьерной лестнице и уже в 2005 стал полноправным генеральным директором Disney — шестым по счёту.