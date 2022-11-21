Чебоксары, , 16:25 — REGNUM Создаваемая в Новочебоксарске особая экономическая зона станет точкой экономического роста не только города, но и всей Чувашии. Для резидентов будут действовать федеральные льготы и разрабатываются преференции на региональном уровне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 ноября заявил на планёрке в правительстве вице-премьер — глава минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.

Вице-премьер — министр экономического развития Чувашии Дмитрий Краснов Cap.ru

По его словам, Чувашией достигнуты «определённые результаты» в стимулировании инвестиционной деятельности. В частности, значительному экономическому росту будет способствовать создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Новочебоксарске. Общая площадь ОЭЗ составит 542 га.

«Особую экономическую зону следует рассматривать как точку экономического роста не только округа, но и всей Чувашской Республики», — сказал Дмитрий Краснов.

Ранее вице-премьер подчёркивал, что реализация проекта позволит привлечь инвесторов и станет основой для «крупнейших инвестиционных вложений» в Чувашию. Резидентам предоставят налоговые преференции, а для жителей республики создадут 1 тыс. новых рабочих мест.

Что касается преференций, то первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков на сессии Госсовета пояснил, что на федеральном уровне уже существуют льготы и сейчас идёт работа над региональными мерами поддержки:

«На федеральном уровне установлены льготы в части освобождения на десять лет от налога на имущества и на пять лет — от налога на землю. Что касается региональной поддержки, то поставлена задача совместно с минэкономразвития Чувашии подготовить изменения в наш закон, где мы предполагаем предусмотреть льготы по транспортному налогу и налогу на прибыль».

Также власти совместно с Агентством инвестиционного развития Чувашии обеспечат «консультационное содействие» инвесторам в получении статуса резидента.

«Создание особой экономической зоны «Новочебоксарск» благоприятствует социально-экономическому развитию Чувашской Республики и города Новочебоксарска за счёт привлечения инвестиций в развитие региональных проектов химической, деревообрабатывающей, пищевой и смежных высокотехнологичных отраслей», — отметил Дмитрий Краснов.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП), представляющий в нижней палате парламента Чувашию, заявил, что появление ОЭЗ даст «долгосрочный, системный эффект, откроет новые сферы для приложения труда людей, даст им уверенность в будущем».

«Пять уже представленных проектов предполагают инвестиции в размере почти 13 млрд рублей, но уже обсуждаются более крупные инвестиционные проекты, измеряемые двумя десятками и более млрд рублей. С появлением особой экономической зоны мы можем рассчитывать на серьезные экономические успехи Чувашии», — сказал Анатолий Аксаков.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о создании ОЭЗ в Новочебоксарске. Глава Чувашии Олег Николаев подчёркивал, что принятое решение стало результатом серьёзной подготовительной работы команды региона при поддержке федеральных органов исполнительной власти.

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Определены первые пять резидентов особой экономической зоны в Новочебоксарске, в том числе якорные проекты. Предварительно размер инвестиций в экономику Чувашии оценивается в 15 млрд рублей и пополнением бюджетов всех уровней на 4,3 млрд рублей.

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