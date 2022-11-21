ОЭЗ в Новочебоксарске станет точкой экономического роста Чувашии — Краснов
Чебоксары, 21 ноября, 2022, 16:25 — ИА Регнум. Создаваемая в Новочебоксарске особая экономическая зона станет точкой экономического роста не только города, но и всей Чувашии. Для резидентов будут действовать федеральные льготы и разрабатываются преференции на региональном уровне. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 21 ноября заявил на планёрке в правительстве вице-премьер — глава минэкономразвития Чувашии Дмитрий Краснов.
По его словам, Чувашией достигнуты «определённые результаты» в стимулировании инвестиционной деятельности. В частности, значительному экономическому росту будет способствовать создание особой экономической зоны промышленно-производственного типа в Новочебоксарске. Общая площадь ОЭЗ составит 542 га.
Ранее вице-премьер подчёркивал, что реализация проекта позволит привлечь инвесторов и станет основой для «крупнейших инвестиционных вложений» в Чувашию. Резидентам предоставят налоговые преференции, а для жителей республики создадут 1 тыс. новых рабочих мест.
Что касается преференций, то первый вице-премьер — министр финансов Чувашии Михаил Ноздряков на сессии Госсовета пояснил, что на федеральном уровне уже существуют льготы и сейчас идёт работа над региональными мерами поддержки:
Также власти совместно с Агентством инвестиционного развития Чувашии обеспечат «консультационное содействие» инвесторам в получении статуса резидента.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП), представляющий в нижней палате парламента Чувашию, заявил, что появление ОЭЗ даст «долгосрочный, системный эффект, откроет новые сферы для приложения труда людей, даст им уверенность в будущем».
Как сообщало ИА REGNUM, 3 ноября председатель правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о создании ОЭЗ в Новочебоксарске. Глава Чувашии Олег Николаев подчёркивал, что принятое решение стало результатом серьёзной подготовительной работы команды региона при поддержке федеральных органов исполнительной власти.
Подробнее: Чувашия привлечёт 15 млрд рублей инвестиций за счёт создания ОЭЗ
Определены первые пять резидентов особой экономической зоны в Новочебоксарске, в том числе якорные проекты. Предварительно размер инвестиций в экономику Чувашии оценивается в 15 млрд рублей и пополнением бюджетов всех уровней на 4,3 млрд рублей.