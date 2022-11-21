Луганск, 21 ноября, 2022, 16:23 — ИА Регнум. На 92-м году жизни скончался народный художник Луганской Народной Республики Александр Редькин. Временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник выразил соболезнования родным и близким скульптора.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Свеча

Авторству Александра Редькина принадлежат «Пилон Славы» в Луганске, стела «Скорбящая мать» в Краснодоне, памятник Алексею Стаханову.

«Свою безмерную любовь к Родине Александр Архипович отражал в творчестве. Его любили студенты, уважали коллеги и почитал весь Донбасс! Своими работами он навсегда запечатлел себя в истории и сердце каждого жителя Луганщины», — написал Пасечник в своём телеграм-канале 21 ноября.

Произведения Александра Редькина находятся в музеях и частных коллекциях в России и за рубежом.