В Башкирии железнодорожники собрали для воинов теплую одежду
Железнодорожники в Башкирии собрали порядка ста коробок с необходимыми вещами для участников СВО
Уфа,
21 ноября 2022, 16:34 — REGNUM Около 100 коробок с теплой одеждой, с необходимыми в быту вещами, предметами личной гигиены, лекарственными средствами и продуктами длительного хранения собрали для военнослужащих железнодорожники в Башкирии. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.
Вещи мобилизованных
Александр Погожев © ИА REGNUM
Сообщается, что собранный груз был отправлен на сортировочный пункт.
Отмечается, что в начала марта железнодорожники Башкирии собрали около тонны гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также для участников спецоперации.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.