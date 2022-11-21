Уфа, 21 ноября, 2022, 16:34 — ИА Регнум. Около 100 коробок с теплой одеждой, с необходимыми в быту вещами, предметами личной гигиены, лекарственными средствами и продуктами длительного хранения собрали для военнослужащих железнодорожники в Башкирии. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

Александр Погожев ИА REGNUM Вещи мобилизованных

Сообщается, что собранный груз был отправлен на сортировочный пункт.

Отмечается, что в начала марта железнодорожники Башкирии собрали около тонны гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, а также для участников спецоперации.

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