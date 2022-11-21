Ярославским семьям с восьмью детьми купят квартиры за счёт бюджета

Ярославль, , 16:41 — REGNUM В Ярославской области все семьи с восьмью и более детьми получат новые квартиры за счёт бюджета в 2023 году. Об этом сообщает правительство Ярославской области.

Квартира Дарья Антонова © ИА REGNUM

Средства на приобретение квартир заложены в бюджете региона на 2023 год, который 21 ноября приняла Ярославская областная дума.

«Все такие семьи у нас получат квартиры: часть в этом году и часть — в следующем. На 2022 год поправками в бюджет заложили на эти цели 25,6 млн рублей, на 2023-й заложено более 55 млн рублей», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Также в областном бюджете на 2023 год предусмотрены выплаты мобилизованным и добровольцам в размере 238 млн рублей. Эти средства заложены в резервном фонде правительства.

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