Ярославль, 21 ноября 2022, 16:41 — REGNUM В Ярославской области все семьи с восьмью и более детьми получат новые квартиры за счёт бюджета в 2023 году. Об этом сообщает правительство Ярославской области.
Средства на приобретение квартир заложены в бюджете региона на 2023 год, который 21 ноября приняла Ярославская областная дума.
Также в областном бюджете на 2023 год предусмотрены выплаты мобилизованным и добровольцам в размере 238 млн рублей. Эти средства заложены в резервном фонде правительства.
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