Москва, 21 ноября, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во вторник, 22 ноября, по видеосвязи примет участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Якутия» проекта 22 220 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили 21 ноября в пресс-службе Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Церемония спуска на воду состоится на Балтийском заводе, где строится ледокол. В тот же день президент станет участником поднятия российского флага на ледоколе «Урал», построенном там же.

Напомним, что ледокол «Якутия» заложен на Балтийском заводе Северной столицы в мае 2020 года. По планам судно передадут заказчику в 2025 году. Предназначение ледокола состоит в круглогодичной навигации в Арктике.

Первым судном проекта 22 220, построенным на Балтийском заводе, был головной ледокол «Арктика», следующим — «Сибирь». Ледокол «Урал» недавно вернулся с заводских испытаний, а «Якутия» и «Чукотка» находятся в процессе строительства.