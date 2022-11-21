На Ямале по поручению Бастрыкина возбудили дело из-за нападения собак на детей

Надым, Ямало-Ненецкий АО, , 16:21 — REGNUM На Ямале возбуждено уголовное дело по требованию председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина в связи с информацией о нападении бродячих собак на детей в Надыме. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО.

Собаки Ольга Кардашова © ИА REGNUM

В группе «Злой и добрый надымчанин» жители Надыма сообщили о нескольких случаях нападения безнадзорных собак на детей.

«В Лесном на нас сыном налетели шесть собак, когда мы шли из детского сада. Сказать что мы испугались — это ничего не сказать. Я вовремя услышала, как лапы по льду шоркают, голову повернула, успела ребёнка на руки схватить. Их отгоняешь, а им всё равно, и вроде боятся, и продолжают нападать. За детей страшно. Хотя к чему это все, чуть ли не каждый день посты пишут про собак, и всем плевать», — пишет надымчанка в одном из множества комментариев к посту о напряжённой ситуации в городе с бродячими собаками.

Следственным управлением СКР по ЯНАО возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей»). Будет дана правовая оценка действиям должностных лиц администрации Надымского района и организации, ответственной за отлов безнадзорных животных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Ямало-Ненецком автономном округе с 1 июля 2022 года будут владельцам собак запрещён самовыгул питомцев.

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