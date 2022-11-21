Москва, , 16:33 — REGNUM На маршруте МЦД-4 в Москве планируется реконструировать шесть существующих остановочных пунктов и построить пять новых. Об этом сообщили 21 ноября в информационном центре правительства Москвы.

МЦД-2» Щукинская» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«В настоящее время продолжается работа по формированию железнодорожных диаметров: строятся дополнительные пути, реконструируются существующие станции, а в точках будущего градостроительного развития появляются новые остановки», — отметил заместитель мэра в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Он уточнил, что на маршруте МЦД-4 планируется построить пять новых остановочных пунктов: Ольгино, Поклонная, Кутузовская, Камушки и Марьина Роща. Помимо этого, запланирована реконструкция шести существующих остановочных пунктов: Беговая, Белорусский вокзал, Савеловская, Серп и Молот, Курский вокзал и Чухлинка.