Сыктывкар, 21 ноября, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Власти Коми в 2022 году намерены увеличить среднюю продолжительность жизни почти на два года. Об этом говорится в утвержденном прогнозе социально-экономического развития республики.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пенсионер

Согласно документу, в 2019 году средняя продолжительность жизни в Коми составляла 71,3 года. Однако из-за пандемии коронавируса к 2021 году продолжительность жизни сократилась до до 68,3 лет.

«Средняя продолжительность жизни к концу 2022 года в Коми достигнет почти 70 лет», — говорится в прогнозе.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, продолжительность жизни в России превысила 73 года.

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