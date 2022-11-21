Грозный, 21 ноября, 2022, 16:14 — ИА Регнум. По факту нападения на сотрудника ГИБДД в Грозном, произошедшем 21 ноября, возбуждено уголовное дело. Следователям предстоит установить мотив вооруженного нападения, которое совершил злоумышленник, и дать оценку действиям бандита, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Kavtoday.ru Дело

Уже удалось установить, что нападавший — житель Чечни 2003 года рождения. В 10:30 он напал с ножом на инспектора ГИБДД, который готовился к совершению намаза. После этого злоумышленник выхватил табельное оружие и начал стрелять по полицейским, которые пытались его задержать. При попытке скрыться его ликвидировали.

В результате нападения погиб от полученного ранения сотрудник ГИБДД. Двое других полицейских не пострадали.