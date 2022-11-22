Министерство объединения Южной Кореи представило план реализации политики в отношении КНДР

Сеул, , 08:27 — REGNUM В Южной Корее представили подробный план реализации политики в отношении КНДР нынешней администрацией страны, известный как «смелая инициатива» президента Юн Сок Ёля. Об этом 22 ноября сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства объединения страны.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, план, состоящий из трёх этапов, предполагает различные меры поддержки, включая продовольственную помощь, активизацию экономического сотрудничества, в обмен на шаги по денуклеаризации.

«Если КНДР вернется за стол переговоров, то мы сможем вынести на обсуждение вопросы, которые волнуют Пхеньян, и обсудить их», — сообщил министр объединения Южной Кореи Квон Ён Сэ в ходе своего выступления на семинаре, посвященном северокорейской политике.

Министр сообщил, что если Северная Корея вернется к переговорам, то Сеул сосредоточит свое внимание на проектах по улучшению условий жизни жителей КНДР, по торговле минеральными ресурсами, по поставкам продуктов питания и предметов первой необходимости.

План также предусматривает посредничество Сеула в нормализации отношений между Вашингтоном и Пхеньяном, помощь в проведении переговоров об установлении системы мира и ослаблении трансграничной напряжённости за счёт укрепления доверия в военной области.

Напомним, что южнокорейский лидер Юн Сок Ёль объявил о своей «смелой инициативе» в августе текущего года. Однако руководство КНДР отклонило предложение, назвав его «абсурдным» и пообещав не обменивать свой ядерный арсенал на экономическую помощь.