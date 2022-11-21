Москва, 21 ноября, 2022, 16:33 — ИА Регнум. Расширение полномочий Минобороны РФ по регулированию правил регистрации аэродромов и правил производства полётов государственной авиации устанавливается подписанным президентом страны Владимиром Путиным законом. Документ размещён на официальном портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Путин

Изменения вносятся в Воздушный кодекс РФ. Минобороны РФ получило полномочия в сфере издания федеральных авиационных правил. Оно сможет издавать нормативные правовые акты, касающиеся государственной авиации.

Согласно нововведению, у Минобороны РФ теперь появляются полномочия устанавливать правила регистрации аэродромов, регистрации государственных самолётов, правила производства полётов госавиации, регулировать вопросы организации деятельности авиаперсонала госавиации и её подразделений, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти. Оно может создавать правовую основу для выполнения задач по проведению испытаний авиатехники.

До сих пор Минобороны не могло регулировать вопросы организации деятельности авиаперсонала госавиации и подразделений, находящихся в ведении федеральных органов исполнительной власти.