Экономист Тюрина рассказала, когда в России начнут дорожать элитные новостройки

Москва, , 18:32 — REGNUM Цены на российском рынке элитных новостроек могут начать расти после весны 2023 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября заявила профессор департамента общественных финансов финуниверситета при правительстве РФ Юлия Тюрина.

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«Спрос на элитные новостройки будет снижаться по всей России, — уверена она. — Текущие проблемы ведь характерны не только для Москвы, но и для других регионов — в части рискованности вложения средств в элитные новостройки, снижения покупательской способности, насыщения рынка вторичной недвижимости, осторожного поведения потенциальных покупателей и текущей ситуации, связанной со специальной военной операцией и экономическими факторами. По ценам на элитные новостройки в России в первой половине 2023 года можно ожидать только осторожного снижения, связанного с оправданием тех расходов, которые несли строительные компании. Резкого снижения ожидать не стоит».

Как подчеркнула Тюрина, на рынке элитных новостроек следует ждать затишья, стагнации цен, которые могут начать расти после весны 2023 года в связи с оживлением спроса и стабилизацией макроэкономической обстановки.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ продолжит падать спрос на аренду элитного жилья.

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