Кострома, , 16:25 — REGNUM Хирург Ярославской областной клинической больницы Евгений Тришин оказал помощь костромским пенсионеркам, пострадавшим в аварии. Доктор стал очевидцем ДТП, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Евгений Тришин Василий Тубашов / Департамента здравоохранения и фармации Ярославской области

ДТП случилось поздно вечером 16 ноября на трассе Ярославль-Кострома в районе деревни Будихино. Водитель автомобиля Lada Granta выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с Lada Priora под управлением 68-летнего мужчины. Его пассажирками были пенсионерки в возрасте 71 и 78 лет. Сзади в автомобиль врезалась «ГАЗель». Госпитализация потребовалась всем участникам ДТП, но сильнее всего пострадали пожилые женщины.

«Я ехал с приёма в частном костромском медицинском центре. ДТП произошло как раз передо мной — я остановился. Оценил обстановку, и понял, что помощь прежде всего нужна пенсионеркам, и особенно — 78-летней женщине. У нее были сломаны рёбра, они проткнули лёгкое, из-за чего она не могла дышать. Обеим поставил диагнозы, учил их правильно дышать, успокаивал. Созвонился с главным хирургом Костромской области Михаилом Хетагуровым, заведующим отделением торакальной хирургии Костромской больницы имени Королева Александром Воробьевым, и мы решили везти 78-летнюю бабушку с изолированной травмой груди именно в специализированное отделение областной больницы. Как показало время, выбор был сделан верно. Тяжёлая пациентка уже утром следующего дня была в порядке. Поблагодарили ли меня пострадавшие? Нет конечно, им не до этого было. Мне этого и не нужно. Господь и так всё видит», — рассказал Тришин.

Автополицейские Алексей Селиверстов и Иван Разумов ГИБДД по Костромской области

Хирург отметил, что на месте «профессионально и чётко» работали автополицейские Алексей Селиверстов и Иван Разумов. Кроме организации дорожного движения они вызвали необходимое количество скорых и помогли хирургу «грамотно» извлечь пенсионерок из автомобиля, в котором их зажало.