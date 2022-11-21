Москва, , 16:09 — REGNUM Сегодня, 21 ноября, по состоянию на 15:00 по мск январский фьючерс на нефть марки Brent в моменте снижается на 0,25%, до $87,40 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Добыча нефти компанией Petrobras (сс) Patrick-br

«Фактор замедления китайской экономики будет оказывать долгосрочное давление на котировки черного золота, так как он выходит на первый план в вопросе снижения спроса на нефтепродукты.

Еще совсем недавно у инвесторов появилась надежда на послабление антиковидных ограничений, когда власти снизили время изоляции для прилетевших в страну.

Однако политика нулевой терпимости осталась в действии, что негативно сказывается на стоимости нефти и на фондовом рынке Китая.

Индекс Shanghai Composite после введения новых локдаунов упал на 1,56%. Цель для дальнейшего снижения котировок нефти марки Brent находится на отметке в $82,50 за баррель (-5,31%)», — полагает эксперт.

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