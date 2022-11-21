Белгород, 21 ноября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. Резервные генераторы, закупленные для инфраструктуры водоканала в Белгородской области, обеспечат его работу даже при выходе из строя питающих электроподстанций. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил 21 ноября в ходе пресс-конференции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Водоканал

Он отметил, что со стороны ВСУ постоянно происходят обстрелы, причём киевские боевики стараются попасть по объектам энергетики. Нарушение работы систем водоснабжения и канализации обернётся серьёзными последствиями.

Для объектов водоканала, расположенных вдоль границы с территорией б. УССР, создаётся система дополнительной генерации. Для этого компания «Металлоинвест» выделила более 130 млн рублей.

«Если произойдет отключение подстанции, отключена линия, [благодаря резервным генераторам] будет вода в домах», — пояснил Гладков и добавил, что примеры того, как помогает крупный бизнес, можно очень долго перечислять.

Как сообщало ИА REGNUM, в приграничных районах Белгородской области сооружают оборонительную линию.

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