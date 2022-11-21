Профессор Фиапшев оценил будущее европейской экономики

Москва, , 16:31 — REGNUM Отсутствие существенных результатов в борьбе с инфляцией как в США, так и в ЕС, следует признать итогом запоздалой реакции монетарных властей на инфляционные риски и их масштабы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября заявил профессор департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Алим Фиапшев.

ФРС США Вашингтон Dan Smith

«Тем не мtнее последовательное увеличение ключевой ставки ФРС уже дало результаты, — сказал он. — Последние обнародованные прогнозы по инфляции в США в 2022 году, выражающиеся в том, что ее таки удержат в пределах 8%, положительно сказались на динамике фондовых индексов, ожиданиях и настроениях бизнеса. Однако очевидным и закономерным итогом предпринятого ужесточения условий монетарной политики станет замедление макроэкономической динамики в США, на что справедливо указывают эксперты. В Европе ситуация сложнее, ЕЦБ только приступает к денежной рестрикции. Европейский рынок более зависим от тех же поставок энергоресурсов и еще не прошел стадии стабилизации цен на базовые товары и услуги. Рецессия здесь, по всей видимости, неизбежна».

При этом, как полагает профессор, в США инфляция с высокой вероятностью будет замедляться.

«Меры ФРС дадут результат. Более того, в обозримой перспективе регулятор рассматривает возможность разворота к политике смягчения условий монетарной политики», — подытожил экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, продолжит ли расти глобальная инфляция.

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