В Уфе мобилизованным передали болотоход
Из Уфы в зону спецоперации для мобилизованных отправили необходимую технику
Уфа,
21 ноября 2022, 16:08 — REGNUM Технику передали мобилизованным из Башкирии. Об этом 21 ноября сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в своем телеграм-канале.
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Иван Шилов (с) ИА REGNUM
«Передали сегодня советнику главы Башкирии Юрию Алексеевичу Орде и нашим мобилизованным ребятам необходимую технику. Это болотоход, автомобили УАЗ, ВАЗ-2121 «Нива», квадроцикл, квадрокоптер, тепловизор», — сообщил мэр города.
Он пояснил, что техника направлена в город Пензу с последующей отправкой в зону спецоперации.
Чиновник поблагодарил предпринимателям за содействие и поддержку военнослужащих.
«Ждем наших бойцов дома с победой!» — заявил Мавлиев.
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История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий бывш. УССР, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.