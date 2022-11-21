Уфа, 21 ноября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Технику передали мобилизованным из Башкирии. Об этом 21 ноября сообщил глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Z

«Передали сегодня советнику главы Башкирии Юрию Алексеевичу Орде и нашим мобилизованным ребятам необходимую технику. Это болотоход, автомобили УАЗ, ВАЗ-2121 «Нива», квадроцикл, квадрокоптер, тепловизор», — сообщил мэр города.

Он пояснил, что техника направлена в город Пензу с последующей отправкой в зону спецоперации.

Чиновник поблагодарил предпринимателям за содействие и поддержку военнослужащих.

«Ждем наших бойцов дома с победой!» — заявил Мавлиев.

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