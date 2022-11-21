Москва, , 16:08 — REGNUM Единственным каналом в России, способным запустить шоу в формате «Вечернего Урганта», является ТНТ. Об этом изданию «Слово и Дело» рассказал генеральный продюсер ТНТ Аркадий Водахов.

Иван Ургант Дарья Драй © ИА REGNUM

«У нас лучшие звезды, лучшие сценаристы, лучшие продюсеры и лучшие продакшен. И если мы решимся на этот шаг, то это будет лучшее шоу, поверьте, иначе у нас просто не бывает», — сказал генеральный продюсер ТНТ.

В то же время Водахов признался, что производство подобного проекта пока не запущено.

Напомним, последний выпуск «Вечернего Урганта» на Первом канале вышел 25 февраля 2022 года. С того момента в СМИ регулярно появлялась информация о закрытии телешоу, однако его дальнейшая судьба по-прежнему неизвестна.

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