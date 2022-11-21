Энергодар попал под обстрел НАТОвской артиллерии

Энергодар, Запорожская область, , 16:08 — REGNUM Боевики ВСУ обстреливают 21 ноября город Энергодар в Запорожской. Об этом в своём телеграм-канале заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Энергодар Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По предварительной информации, зафиксированы прилёты в районе береговой линии.

«Террористы обстреливают из тяжёлой артиллерии НАТОвского образца Энергодар — город, в котором находится крупнейшая АЭС в Европе», — написал Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за посягательств боевиков на Запорожскую АЭС глава Росатома Алексей Лихачёв предупредил мировое сообщество об угрозе атомной аварии.