ВСУ обстреливают Энергодар
Энергодар попал под обстрел НАТОвской артиллерии
Энергодар, Запорожская область,
21 ноября 2022, 16:08 — REGNUM Боевики ВСУ обстреливают 21 ноября город Энергодар в Запорожской. Об этом в своём телеграм-канале заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Энергодар
Иван Шилов (с) ИА REGNUM
По предварительной информации, зафиксированы прилёты в районе береговой линии.
«Террористы обстреливают из тяжёлой артиллерии НАТОвского образца Энергодар — город, в котором находится крупнейшая АЭС в Европе», — написал Рогов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за посягательств боевиков на Запорожскую АЭС глава Росатома Алексей Лихачёв предупредил мировое сообщество об угрозе атомной аварии.
История вопроса
На специальную военную операцию России ВСУ отвечают ударами запрещенными видами вооружений по уже потерянным городам, хаотичными обстрелами жилых районов, а также диверсиями в приграничных регионах России и республиках Донбасса.