Энергодар, Запорожская область, 21 ноября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Боевики ВСУ обстреливают 21 ноября город Энергодар в Запорожской. Об этом в своём телеграм-канале заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергодар

По предварительной информации, зафиксированы прилёты в районе береговой линии.

«Террористы обстреливают из тяжёлой артиллерии НАТОвского образца Энергодар — город, в котором находится крупнейшая АЭС в Европе», — написал Рогов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из-за посягательств боевиков на Запорожскую АЭС глава Росатома Алексей Лихачёв предупредил мировое сообщество об угрозе атомной аварии.