Анкара, , 16:05 — REGNUM Считавшиеся гегемоном Европа и США изживают себя, уступая лидерство Евразии. Об этом пишет турецкое издание Cumhuriyet.

Флаги стран — членов БРИКС

В публикации говорится, что Европа и США сходят с пьедестала, а вместо G7 и G20 на сцену выходят страны БРИКС, представляющие 41% населения мира. Главной тенденцией современности стала дедолларизация. И основная доля товаров на мировых рынках вышла из зоны влияния Запада.

«Страны БРИКС, а именно — Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР — это своего рода коалиция дедолларизации. Участники объединения перешли к расчетам в национальных валютах. Следующим шагом может стать валюта БРИКС, основанная на корзине валют стран-членов», — полагает автор материала Хасан Эрель.

К отказу от доллара могут присоединиться многие государства за пределами БРИКС из Африки, Азии и Латинской Америки. В качестве примера Эрель называет Саудовскую Аравию, перешедшую в торговле нефтью на юани. Он напомнил, что возможностей вступления в БРИКС ожидают многие страны.

«Турция, Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Казахстан, Нигерия, Алжир, Индонезия, Египет, Сенегал, Никарагуа также ждут своей очереди на присоединение к этому объединению», — говорится в статье.