В Воронеже подросток за осквернение могил получил 100 часов обязательных работ

Воронеж, , 16:05 — REGNUM В Воронеже суд признал 16-летнего подростка виновным в осквернении мест захоронения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 21 ноября в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета России по Воронежской области.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В суде было доказано, что в июле 2022 года 16-летний воронежец вместе с 15-летним приятелем осквернили могилы на кладбище «Лесном» — молодые люди совершали «непристойные и аморальные действия на могилах, сопровождая их нецензурными и грубыми выражениями». В частности, подростки испражнялись на могилы, в том числе — на могилы ветеранов Великой Отечественной войны. Всё это обвиняемый снимал на камеру мобильного телефона, запись позже распространилась в соцсетях.

Ход расследования уголовного дела был поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства. На стадии предварительного следствия обвиняемый свою вину признал и раскаялся.

Суд назначил юноше наказание в виде 100 часов обязательных работ. Также с осужденного взысканы 50 тысяч рублей в пользу каждого из трех потерпевших. Приговор не вступил в законную силу.

Отметим, что второй подросток, не достигший возраста привлечения к уголовной ответственности, помещался в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей ГУ МВД России по Воронежской области.

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