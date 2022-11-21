Москва, , 16:05 — REGNUM Сегодня, 21 ноября, по состоянию на 15:00 по мск стоимость доллара на Московской бирже растет на 0,48%, до 60,69 рубля. Евро дорожает на 1,12%, до 62,47 рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Десять рублей Центральный Банк России

«На стоимость рубля оказывает давление дешевеющая нефть, стоимость которой с начала прошлой недели упала на 9,10% за смесь марки Brent.

Однако во второй половине торговой неделе мы ожидаем обратной динамики, так как экспортеры начнут продавать валютную выручку для уплаты налогов.

Пик налоговых выплат приходится на 25 ноября, обычно экспортеры производят конвертацию в начале торговой сессии, поэтому сегодня до конца дня ожидается диапазон торгов 60–61 рубль за доллар», — полагает эксперт.

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