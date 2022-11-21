Москва, , 16:05 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон, наделяющий добровольцев, которые принимают участие в специальной военной операции, статусом ветерана боевых действий. Нормы закона распространяются на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Согласно закону, статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий предоставляется лицам, поступившим в созданные по решению органов госвласти Российской Федерации добровольческие формирования, содействующие выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, в ходе специальной военной операции на территориях б. УССР, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года и на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 года.

Правительство РФ наделяется полномочиями по утверждению порядка выдачи вышеуказанным лицам удостоверения ветерана боевых действий. Граждане, пребывающие в добровольческих формированиях и члены их семей смогут рассчитывать на социальные гарантии и компенсации, которые положены военнослужащим и членам их семей.

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